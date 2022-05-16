Kuzey Kore'de koronavirüste bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı giderek artıyor

Devlet haber ajansı KCNA, ülkenin salgını kontrol altına almak için "hızlı acil durum önlemleri" aldığını kaydetti. Ülke şu ana kadar hiçbir uluslararası aşı teklifini kabul etmedi.

Pazar günü itibariyle en az 296 bin 180 kişinin daha ateş semptomlarıyla hastaneye geldiği belirtildi.

KCNA, Kuzey Kore'nin genelinde 820.620 vaka bildirildiğini ve 324 bin 550'sinin halen tıbbi tedavi altında olduğunu duyurdu.

Açıklamada "12 Mayıs sabahından bu yana ülkenin tüm illeri, ilçeler tamamen karantina altına alındı. Tüm halkın sıkı ve yoğun bir incelemesi yapılıyor" denildi.

Ölümlerin "büyük bir bölümünün", "gizli Omicron varyant virüs enfeksiyonu ve doğru tedavi yöntemi hakkında bilgi eksikliğinden dolayı ilaç almada dikkatsiz" kişilerden kaynaklandığı belirtildi.

Virüsün, sınırlı test olanakları bulunan ve aşı programı olmayan ülkede 'mahvedici' etkisi olabileceği kaydediliyor.

"Büyük bir felaket"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, önceki gün katıldığı iktidardaki Kore İşçi Partisinin politbüro toplantısında salgını tarihsel anlamda "büyük bir felaket" olarak niteledi. Kim, salgının en kısa zamanda dengeli bir hale getirilebilmesi için halk ve hükümete birlik içinde olmaları çağrısı yaptı.

Ülkesinin salgını kontrol altına alabileceğini aktaran Kim, yetkililerden diğer ülkelerin salgınla başarılı mücadelelerinden ve Çin'in tecrübelerinden dersler çıkarmalarını istedi.

İlk vakalar

Kuzey Kore'de 12 Mayıs'ta ilk Covid-19 vakası tespit edilmişti. Vaka sayısına ilişkin bilgi paylaşılmazken, vakaların Omicron'un "BA.2" olarak bilinen alt varyantı olduğu belirtilmişti.

Belirlenen vakaların ardından ülkede "acil durum" ilan edilirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülkedeki tüm il ve ilçelerde "sokağa çıkma yasağı" uygulanması çağrısı yapmıştı.

Ülkede dün de 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, bu kişilerden yalnızca birinin ölümüne Covid-19'un Omicron varyantının neden olduğu resmen duyurulmuştu.

Sağlık sistemi çok da iyi olmayan ve halkın Covid-19'a karşı aşılanmadığı Kuzey Kore'de büyük bir salgın yaşanması insani krize yol açabilir.