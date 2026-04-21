Kuzey Kore’de gizlice kaydedilen görüntüler olay oldu! Kim Jong un resmen çıldıracak

Kuzey Kore’de yaşadıktan sonra 2025 yılının Aralık ayında Güney Kore’ye sığınan Kim Min-jun’ın paylaştığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde, ülkedeki günlük yaşamın teknoloji ve modern dünyadan oldukça uzak olduğu dikkat çekti.

“1970’LERİ ANDIRAN YAŞAM”

Paylaşılan videolarda, altyapı eksiklikleri, sınırlı teknolojik imkanlar ve sade yaşam koşulları öne çıktı. Görüntülerde yer alan detaylar, Kuzey Kore’deki yaşamın adeta 1970’li yılları andırdığı yönünde yorumlara neden oldu.

DÜNYADAN KOPUK BİR HAYAT

Kim Min-jun’ın aktardığı görüntülerde, iletişim imkanlarının kısıtlı olduğu, teknolojik cihazların sınırlı kullanıldığı ve günlük hayatın büyük ölçüde geleneksel yöntemlerle sürdürüldüğü görüldü. Bu durum, ülkenin dış dünyadan ne denli izole olduğuna dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırırken, birçok kişi Kuzey Kore’deki yaşam koşullarına dikkat çekti. Görüntüler, ülkedeki sosyal ve ekonomik şartlara dair farklı değerlendirmeleri de beraberinde getirdi.