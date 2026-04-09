Kuzey Kore’den yeni füze gösterisi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kuzey Kore, ordunun muharebe hazırlık seviyesi ve saldırı kabiliyetlerini test etmek için misket bombası başlıklı taktik balistik füze fırlattığını açıkladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, 6-8 Nisan tarihlerinde yürütülen silah testleri kapsamında, misket bombası başlığıyla donatılmış karadan karaya "Hwasongpho-11 Ka" taktik balistik füzesinin denendiği belirtildi.

Denemenin, misket mühimmatının etkisiyle ordunun muharebe hazırlık seviyesi ve saldırı kabiliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldığı aktarılan açıklamada, füzenin, yüksek yoğunluklu tahrip gücüyle 6,5 ila 7 hektarlık alanı hedef alarak yok edebileceği iddia edildi.

Açıklamada, testler kapsamında, kısa menzilli mobil hava savunma füze sisteminin muharebe güvenilirliğinin de test edildiği kaydedildi.

Güney Kore ve Japonya, dün, Kuzey Kore'nin, Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirmişti.

