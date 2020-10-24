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Dünya Kuzey Kore'de alarm! Halka uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Dünya

Kuzey Kore'de alarm! Halka uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Kuzey Kore'de Çin'den gelen 'Sarı toz' bulutunun ülkeye koronavirüs getireceği söylenerek halka evlerinden çıkmama uyarısı yapılıyor.Uyarılar sonrası başkent Pyongyang'da sokaklar tamamen boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 08:40:00 -
Kuzey Kore'de alarm! Halka uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Kuzey Kore yetkilileri, salgının başladığı Çin'le sınır komşusu olmalarına karşın ülkede şimdiye kadar hiç koronavirüs vakası görülmediğini söylüyor.

Ancak Ocak ayından beri sınırlarını kapatan ülke salgın nedeniyle teyakkuzda ve halkın hareket serbestisi kısıtlanmış durumda.

Mevsimsel toz bulutlarıyla Covid-19 arasında bir bağlantı olabileceğine dair henüz bir bulgu yok.

Türkmenistan'da da "virüslü toz bulutları nedeniyle" halktan maske takmaları istenmişti.

"Toksik maddeler, virüs ve patojenik mikroorganizmalar içeriyor"

Kuzey Kore Devlet Televizyonu KCTV, Çarşamba günü özel hava durumu bültenleri yayımlayarak ertesi gün için toz bulutu uyarısı yaptı. Bu bültenlerde toz bulutlarının "toksik maddeler, virüs ve patojenik mikroorganizmalar içerdiği" söylendi.

Ülkede dışarıdaki tüm inşaat çalışmaları yasaklandı.

Yılın belli dönemlerinde Moğolistan ve Çin'deki çöllerden yükselen toz bulutları Kuzey ve Güney Kore'ye ulaşıyor. Havadaki toksik parçacıklarla birleşen bu toz bulutları iki ülkede de endişe yaratıyor.

Perşembe günü resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde yer alan bir haberde "Tüm çalışanlar yaklaşan kötücül virüslere karşı dikkatli olmalı" denildi.

Pyongyang'ın ülkedeki büyükelçiliklere de uyarı mesajları gönderdiği belirtiliyor.

Rusya'nın Pyongyang Büyükelçiliği'nin Facebook sayfasında Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın tüm diplomatik temsilcilikleri toz fırtınası konusunda uyardığı ve tüm yabancıların evlerinde kalması ve pencerelerini sıkıca kapatması tavsiyesinde bulunduğunu duyurdu.

Toz bulutları Covid-19 getirebilir mi?

Kuzey Kore devlet medyası, koronavirüsün havadan bulaştığını gösteren araştırmalar nedeniyle toz bulutunun ciddiye alınması gerektiğini söylüyor.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri, koronavirüsün saatlerce havada asılı kalabileceğini açıklamıştı.

Ancak uzmanlar, bir kişinin bu yolla hastalığa yakalanmasının çok nadir bir durum olduğunu söylüyor.

Kore Yarımadası'ndaki toz bulutlarının bugün dağıldığı ve hafta sonunda da bulut görülmesinin beklenmediği belirtiliyor.

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Yorumlar

yta

Bu toz bulutunun aynisi tüm dünyaya yayılacak.Amaç güneş ışığını engelleyip gıda üretimini durdurmak ve kendi yapay gıdalarina insanlari muhtaç etmek.Abdullah çiftçi bu olayi anlatmıştı.
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