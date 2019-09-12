Kuzey Kore nükleer görüşmelerden anlaşma çıkmasını istiyor

ANKARA (AA) - Kuzey Kore'nin, ABD ile bu ay sonunda yeniden başlatmayı önerdiği nükleer müzakerelerin ABD'de 2020 yılındaki başkanlık seçimlerinden önce anlaşmayla sonuçlanmasını istediği iddia edildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Japonya'da yayın yapan Kuzey Kore rejimine yakınlığıyla bilinen "Choson Sinbo" gazetesi, Pyongyang yönetiminin eylül sonunda yeniden başlamasını önerdiği nükleer görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasını beklediğini ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un şubattaki zirve buluşmasında nükleer silahsızlanma konusunda bir anlaşmaya varılamamasının ardından müzakerelerin sürdürülmesi için her iki tarafa da sorumluluk düştüğüne dikkat çekilen haberde, "(Yeni müzakerelerin sonucunda) Eğer ABD ile Kuzey Kore arasında yeni bir zirve yapılabilirse, bu birbirini nükleer tehdit olarak gören iki ülkenin güvenlik endişelerini giderip ilişkilerde yeni bir dönemi başlatması için fırsat olacaktır." yorumunda bulunuldu.

Yeniden başlatılması planlanan müzakerelerin başarısının ABD'nin ortaya koyacağı önerilere bağlı olacağı vurgulanan haberde, "Eğer yeni müzakere süreci başarısız olur ve diyalog askıya alınırsa, Kuzey Kore'nin ABD'de başkanlık seçimlerinin yapılacağı 2020'de yeni bir yol izlemekten başka çaresi kalmayacaktır. Trump yönetimi anlaşmaya varmak istiyorsa bu fırsatı kaçırmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Japonya'daki Koreli Yerleşimciler Dernekleri Federasyonu (Chongryon) tarafından yayımlanan Choson Sinbo, Kuzey Kore rejimine yakın görüşleri dile getirmesiyle biliniyor.

- Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmıştı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşmüş, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

- "ABD ile müzakerelere yeniden başlamaya hazırız"

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, 9 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD'nin kendileri için kabul edilebilir yeni bir teklifle gelmesi kaydıyla, ülkesinin Washington yönetimiyle nükleer silahların ortadan kaldırılmasına ilişkin görüşmelere eylül sonunda yeniden başlamaya istekli olduğunu belirtmişti.

ABD yönetiminin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun da geçen ay Güney Kore'ye yaptığı ziyareti sırasında Washington'un Pyongyang ile nükleer müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu ifade etmişti

Biegun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile haziranda yaptığı görüşmenin ardından ekibine Kuzey Kore ile görüşmeleri yeniden başlatma görevini verdiğini söylemişti.