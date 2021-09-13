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Dünya Kuzey Kore ABD'ye diz çökmedi! Yine deneme yaptılar
Dünya

Kuzey Kore ABD'ye diz çökmedi! Yine deneme yaptılar

Kuzey Kore'ye füze denemeleri nedeniyle yaptırımlar uygulanmasına rağmen, yeni tip bir uzun menzilli füze denemesi yapıldığını ilan etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 04:36:00 -
Kuzey Kore ABD'ye diz çökmedi! Yine deneme yaptılar

Devlet medyasında yer alan habere göre, füze denemesi Cumartesi ve Pazar günleri yapıldı ve iki denemede de füzeler, 1500 kilometreden fazla mesafe kat etti.

Bu füze denemeleriyle ilgili henüz bağımsız uluslararası kanallardan doğrulama gelmedi.

Pyongyang son büyük füze denemesini, geçen Ocak ayında, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın yemin töreninden saatler sonra yapmıştı.

Kuzey Kore'ye, balistik füze ve nükleer programı nedeniyle uluslararası yaptırımlar uygulanıyor.

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