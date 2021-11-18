Kuzey ışıkları nedir? Nasıl oluşur?

Kuzey kutbuna yakın bir yerlerden izlendiğinde kuzey ışıkları, güney kutbuna yakın bölgelerde ise güney ışıkları olarak anılıyorlar.

Kuzey ışıkları nasıl oluşur?

Kuzey ışıklarının farklı renkte oluşmasının sebebi ise gene Güneş ve atmosferdeki parçacıklarla ilgilidir. Güneş'ten gelen bu parçacıklar oksijen molekülleri ile çarpışırsa yeşil ya da kırmızı ışık üretir. Eğer azot molekülleri ile çarpışırsa mavi ve mor ışıklar tonları oluşur. Kuzey ışıklarında en sık rastlanan soluk sarımsı renk ise gene oksijen molekülleri ile alakalıdır.

Kuzey ışıkları ne zaman görülebilir?

Kuzey ışıklarının bir diğer ismi kutup ışıklarıdır. Kuzey ve güney kutbunda görülebilen ışımalar olduğu için bu isim verilmiştir. Bu sebepten ötürü kuzey kutup ülkeleri ya da güney kutup ülkelerinde görülür. İzlanda, Grönland, Kanada, Alaska, Kuzey Sibirya, Norveç en sık ve parlak kutup ışıklarının görüldüğü ülkelerdir.

Görüldüğü en yaygın tarihler ise 23 Eylül-21 Mart arasındaki günlerdir. Kuzey ışıklarını daha net görebilmek için bazı şartların oluşması gerekiyor. Mesela gökyüzü ne kadar açık olursa o kadar temiz ışıklar görülür. Ayrıca hava ne kadar karanlıksa o kadar berrak ve net olurlar.

Kuzey ışıkları en iyi nerede izlenir ?