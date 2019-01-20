Kuzey İrlanda’da şüpheli araçta patlama

LONDRA (AA) - Kuzey İrlanda’nın Londonderry kentinde bir araçta meydana gelen patlamanın ardından polis bölgeyi boşaltırken, şüpheli bir başka araç inceleme altına alındı. Kuzey İrlanda polisinden yapılan açıklamada Londonderry kentinde yerel saatle 20.15’te park halindeki bir araçta patlama meydana geldiği bildirildi. Can kaybının veya yaralananın olmadığı patlamanın ardından bölge boşaltıldı, şüpheli bir başka araçta inceleme başlatıldığı kaydedildi. Kuzey İrlanda 1960’lı yılların sonundan 1999’daki Belfast Anlaşması'na kadar ayrılıkçı terörün hedefi olmuştu. İki İrlanda'yı birleştirmek isteyen Katolik ayrılıkçılar ve İngiltere ile birlik yanlısı Protestanların çatıştığı bölgede, Brexit’e bağlı olarak şiddet olaylarının yeniden başlamasından endişe ediliyordu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.