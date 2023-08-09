Kuzey Irak'tan acı haber! MSB duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda P. Uzm. Onb. Uğur Özdemir'in şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde BTÖ mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan P. Uzm. Onb. Uğur Özdemir'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında yaralanarak hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşlarımızdan P. Uzm. Onb. Uğur ÖZDEMİR yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."