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Gündem Kuzey Irak'tan acı haber! MSB duyurdu
Gündem

Kuzey Irak'tan acı haber! MSB duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-08-09 21:56:00 -
Kuzey Irak'tan acı haber! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda P. Uzm. Onb. Uğur Özdemir'in şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde BTÖ mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan P. Uzm. Onb. Uğur Özdemir'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında yaralanarak hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşlarımızdan P. Uzm. Onb. Uğur ÖZDEMİR yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

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