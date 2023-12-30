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Gündem Kuzey Irak'ta nokta operasyon
Gündem

Kuzey Irak'ta nokta operasyon

Yeniakit Publisher
2023-12-30 16:28:00 -
Kuzey Irak'ta nokta operasyon

Mehmetçik, Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Bu son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah rakamını olarak tarihe geçti.

Türkiye sarsıcı bir haftayı geride bıraktı.

Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütünün saldırısında şehit düşen 12 askerimiz ülkeyi yasa boğdu.

Gözyaşalarıyla şehitlerimiz uğurlanırken eli kanlı teröristleri için sürek avı başladı.

Havadan ve karadan vurulan hedeflerde onlarca PKK'lı öldürüldü.

Operasyonlarda canlı ele geçirilen teröristlerin itiraflarından yola çıkılarak operasyonlara devam ediliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

467 AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi

Milli Savuma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristten teslim olanın verdiği bilgiler doğrultusunda komandoların, Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askeri teçhizat ele geçirdiğini bildirdi.

Mehmetçik'ten ele geçirme rekoru

Bu sayının son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah rakamı olduğu aktarıldı.

Ele geçirilen diğer materyaller

Ele geçirilen silah ve mühimmat, 1 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek, 56 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 314 adet el bombası, 2 adet PKMS makinalı tüfek yedek namlusu, 146 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 139 adet tahta dipçik, çeşitli yaşam malzemesi olarak kayıtlara geçti.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda ele geçirilen mühimmatların büyük bir depoya güçlükle sığdığı gözlemlendi.

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