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Kuzey Ege’de yağmur başladı

Ege’de etkili olması tahmin edilen fırtına ikazının ardından Kuzey Ege’de sahillerin boşaldığı görüldü.

29 Eylül 2018 Cumartesi 21:15
Kuzey Ege’de yağmur başladı

Akdeniz’de oluşan ve Ege üzerinde etkili olmaya devam eden kamçı tropik fırtınası yön değiştirerek Kuzey Ege Denizi açıklarına ilerlerken, yapılan uyarılar üzerine vatandaşların sahillerde gerekli tedbirleri aldığı gözlendi. Sahillerin boşaldığı Balıkesir’in Edremit, Burhaniye, Ayvalık gibi ilçelerinde turistik işletmelerin masa ve sandalyelerine kaldırdığı görüldü.

Fırtınanın yön değiştirdiği bildirildi, ancak bölgede etkili sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.Bölgede öğle saatleri itibariyle yağış başlarken, rüzgarın hızının çok düşük olması dikkati çekti.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 21:15
  1. Balıkesir
  2. ege
  3. kuzey ege
  4. yağış
  5. fırtına

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