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Aktüel Kuzey Ege'de güzel havanın tadı denizde çıkarıldı
Aktüel

Kuzey Ege'de güzel havanın tadı denizde çıkarıldı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden havayı değerlendiren bazı kişiler denize girdi

Yeniakit Publisher
2020-10-24 15:29:17 -
Kuzey Ege'de güzel havanın tadı denizde çıkarıldı

BALIKESİR (AA) - Kuzey Ege sahillerinde yaşayanlar ile bölgeye yaz tatili için gelen ve bunu biraz daha uzatanlar, sonbaharın ortasında olunmasına karşın karşın mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığını değerlendirerek deniz keyfi yaptı.

Hava sıcaklığının 26-28 derecelerde seyrettiği Kuzey Ege'nin tatil merkezlerinden Edremit Körfezi'ndeki sahillerde yer alan çay bahçelerinde yoğunluk görüldü.

Ayvalık, Edremit, Ören, Akçay ve Altınoluk gibi gözde tatil beldelerinin bulunduğu körfezdeki plajlarda yazdan kalma günler yaşanıyor. Plajları dolduranlar, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilerek denize girdi.

İstanbul'dan gelen Dilek Ellibeş, AA muhabirine, ağustos ayında geldiğini ve havaların sıcak olması dolayısıyla kasım ayında dönmeyi planladığını söyledi.

Her gün deniz kenarına yüzmeye geldiğini belirten Selviye Dönmez de "Sahilde biraz oturuyorum. Arkadaşım geliyor. Çaylar, kahveler içiyor, kahvaltılar yapıyoruz. Çok güzel. Eylül ve ekimde daha güzel oluyor. Temmuz, ağustosta gelmiyorum kalabalık oluyor. Şimdi tam zamanı tavsiye ederim. 27 dereceymiş bugün." diye konuştu.

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