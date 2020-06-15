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Aktüel

Kuzey Denizi’ne düşen ABD savaş uçağının pilotu ölü bulundu

Kuzey Denizi’ne düşen ABD savaş uçağı pilotunun cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 21:30:06 -
Kuzey Denizi’ne düşen ABD savaş uçağının pilotu ölü bulundu

Kuzey Denizi’ne düşen ABD savaş uçağı pilotunun cansız bedenine ulaşıldı.


İngiltere’nin Suffolk kentindeki RAF Lakenheath Hava Üssü’nden kalkış yapan ABD Hava Kuvvetlerine ait F-15 savaş uçağı Kuzey Denizi’ne düşmüştü. ABD Hava Kuvvetleri 48. Hava Filosu tarafından yapılan açıklamada, “Sahil güvenlik, düşen F-15 savaş uçağının enkazını bulmayı başardı. Arama ve kurtarma operasyonu sırasında pilotun cansız bedenine ulaşıldı” denildi.


Yetkililer, uçağın düşüş nedeni ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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