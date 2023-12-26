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Dünya Kuzey Deniz Rotası’nın 2023 yılı kargo trafiği rekor kırdı
Dünya

Kuzey Deniz Rotası’nın 2023 yılı kargo trafiği rekor kırdı

Yeniakit Publisher
2023-12-26 21:14:00 -
Kuzey Deniz Rotası’nın 2023 yılı kargo trafiği rekor kırdı

Dünya ticaretinin gözdesi haline gelen Kuzey Deniz Rotası’nda, 2023 yılı boyunca taşınan yük miktarı bir önceki yıla göre 1 milyon ton artarak 35 milyon tona ulaştı.

35 milyon tonluk kapasiteye, 20-21 Aralık gecesi Norilsk Nickel Madencilik ve Metalürji Kompleksi’ne bağlı olarak görev yapan dizel-elektrik gemisi Talnakh’ın Murmansk Limanı’na 13 bin ton kargo teslim etmesiyle ulaşıldı. Norilsk Nickel Madencilik ve Metalürji Kompleksi, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un iki nükleer buz buzkıranı ile yaptığı çalışmalarla da öne çıkıyor. Bu kapsamda buzla kaplı Yenisey Nehri'ne kanalların döşenmesi ve bakımı için hizmet sağlamak üzere ile imzalanan uzun vadeli sözleşmeler kapsamında çalışmalar sürüyor.

Kuzey Deniz Rotası boyunca ayrıca Rosatom’un nükleer buz buzkıranlarının rehberlik ettiği gemi sayısında da artış yaşandı. 2022 yılında 653 gemiye refakat eden buzkıranlar bu yıl 730 gemiye rehberlik sağladı.

Kuzey Deniz Rotası sularındaki kargo trafiği istikrarlı bir büyüme gösteriyor. Dünyada nükleer enerjiyle çalışan buzkıran filosuna sahip tek ülke olan Rusya’nın Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, rota boyunca çalışmaların kolaylaştırılması için pek çok önemli çalışmaya imza atıyor.

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