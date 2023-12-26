Kuzey Deniz Rotası’nın 2023 yılı kargo trafiği rekor kırdı

35 milyon tonluk kapasiteye, 20-21 Aralık gecesi Norilsk Nickel Madencilik ve Metalürji Kompleksi’ne bağlı olarak görev yapan dizel-elektrik gemisi Talnakh’ın Murmansk Limanı’na 13 bin ton kargo teslim etmesiyle ulaşıldı. Norilsk Nickel Madencilik ve Metalürji Kompleksi, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un iki nükleer buz buzkıranı ile yaptığı çalışmalarla da öne çıkıyor. Bu kapsamda buzla kaplı Yenisey Nehri'ne kanalların döşenmesi ve bakımı için hizmet sağlamak üzere ile imzalanan uzun vadeli sözleşmeler kapsamında çalışmalar sürüyor.

Kuzey Deniz Rotası boyunca ayrıca Rosatom’un nükleer buz buzkıranlarının rehberlik ettiği gemi sayısında da artış yaşandı. 2022 yılında 653 gemiye refakat eden buzkıranlar bu yıl 730 gemiye rehberlik sağladı.

Kuzey Deniz Rotası sularındaki kargo trafiği istikrarlı bir büyüme gösteriyor. Dünyada nükleer enerjiyle çalışan buzkıran filosuna sahip tek ülke olan Rusya’nın Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, rota boyunca çalışmaların kolaylaştırılması için pek çok önemli çalışmaya imza atıyor.