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Yerel Kuzenini tüfekle öldürdü
Yerel

Kuzenini tüfekle öldürdü

Manisa, Salihli'de bir kişi, kuzenini av tüfeğiyle öldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 08:32:00 -
Kuzenini tüfekle öldürdü

Saat 17.00 sıralarında Manisa'nın Salihli ilçesi Başlıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan Ali D.(55) ile Ramazan Dağ, Devler Mevkisinde hayvan otlattıkları sırada tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşüğü olayda Ali D., Ramazan Dağ'ın başına av tüfeğiyle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Ali. D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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