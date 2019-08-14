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Kuzenini kurtarmaya çalışan çocuğun cansız bedeni bulundu

Adana'da sulama kanalında boğulmak üzere olan kuzenini kurtarmaya çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:55
Kuzenini kurtarmaya çalışan çocuğun cansız bedeni bulundu

Adana'da kuzenini kurtarmak isterken sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

Turan Yar (16) ve kuzeni Atakan Ünüvar (14) serinlemek için merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı'nda sulama kanalına girdi. 
Kanalda yüzen çocuklardan Atakan Ünüvar bir süre sonra akıntıya kapıldı. Bu sırada Turan Yar da boğulmak üzere olan kuzenini kurtarmaya çalışırken akıntıya kapıldı. Ünüvar'ın kanal kenarındaki otlara tutunarak yardım istemesi üzerine çevredekiler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yanlarındaki can simidiyle Atakan Ünüvar'ı kanaldan çıkardı.

Kurtarılan çocuğun, kuzeninin akıntıya kapıldığını söylemesiyle kanalda arama çalışması başlatıldı.

Olayı gören çocuklardan Umut Dağlı, kuzenlerin sığ olan bölümden kanala girdiğini belirterek bir süre sonra yardım çığlığı duyduğunu, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polislerin halata bağlı can simidiyle iki kişiden birini kurtardığını ifade etti.

ÇOCUĞUN CESEDİNE ULAŞILDI

Emniyet su altı ekibinin arama yaptığı kanalda akıntının fazla olması nedeniyle su akışı kesildi.

Su seviyesinin yarım metreye düştüğü kanalda, olaydan 4 saat sonra yaklaşık 4 kilometre mesafede kayıp Turan Yar'ın cesedi vatandaşlarca bulundu.

Olayı haber alıp bölgeye gelen çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

Polislerin kanaldan çıkardığı cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı bölgede boğulmaların önüne geçmek için yaklaşık iki ay önce sulama kanallarında yüzenleri havuza götürmüş, on gün önce de kanal kenarındaki evlerde oturan aileleri ziyaret edip özellikle çocukların sulama kanalına girmemesi konusunda uyarıların yer aldığı broşürler dağıtmıştı. 

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:55
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