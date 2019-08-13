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Kuzenini kurtarmak isterken akıntıya kapılan çocuğun cesedi bulundu

Adana’da kuzenini kurtarmak isterken sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan çocuğun cesedi, suya battığı yerden 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

13 Ağustos 2019 Salı 21:26
Kuzenini kurtarmak isterken akıntıya kapılan çocuğun cesedi bulundu

Adana’da kuzenini kurtarmak isterken sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan çocuğun cesedi, suya battığı yerden 4 kilometre uzaklıkta bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Turan Yar (16) ve kuzeni Atakan Ünüvar (14) serinlemek için Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı’ndan sulama kanalına girdi. Kanalda yüzdükleri sırada Atakan Ünüvar bir süre sonra akıntıya kapıldı. Bunu fark eden Turan Yar ise kuzenini kurtarmak isterken akıntıya kapılıp kayboldu. Ünüvar ise polis ekiplerin suya attığı can simidiyle kanaldan çıkarıldı.



Sualtı polisinin yaklaşık 3 saatlik aramaları sonucunda Turan Yar’ın cansız bedeni suya girdiği 4 yerin 4 kilometre uzağında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi civarında sulama kanalı içerisinde bulundu. Yar’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Öte yandan, olay yerine gelen Turan Yar’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 21:26
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