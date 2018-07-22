Kuyuya düşen köpeği mahalleli kurtardı

Alınan bilgiye göre, ilçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Göğercin Mahallesi'nde Abdulrahim İnal'a ait çoban köpeği, su içmeye çalışırken kafasını tenekeye sıkıştırdı. Tenekeden kurtulmak isterken sağa sola koşan köpek, su kuyusuna düştü.

Çevrede oynayan çocukların haber vermesi üzerine mahalle sakinleri kuyuya düşen köpeği çıkarmak için seferber oldu. Bir mahalle sakini yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kuyuya inerek iple bağladığı köpeği dışarı çıkardı.

Köpeğin kafasını sıkıştırdığı teneke ise yün kırpma makasıyla kesildi.