Yerel Kuyuya düşen buzağı seferberliği!
Yerel

Kuyuya düşen buzağı seferberliği!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Kuyuya düşen buzağı seferberliği!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 10 metrelik su kuyusuna düşen bir buzağı, itfaiye ekipleri ve iş makinelerinin seferber edildiği olay yerinde uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Bodrum Akyarlar Mahallesi'nde, bir buzağı 10 metre derinliğindeki kuyuya düşüp mahsur kaldı. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede ulaşan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibi, bölgeye sevk edilen kepçe yardımıyla buzağıyı kuyudan çıkartı. Kurtarma çalışmalarının ardından, mahsur kalan buzağı sahibine teslim edilirken, kuyu güvenlik amacıyla kapatıldı.

