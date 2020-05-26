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Aktüel

Kuyuya düşen 4 yavru köpek kurtarıldı

Iğdır’da kuyuya düşen 4 yavru köpek kurtarılarak annelerinin yanına bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 11:36:33 -
Kuyuya düşen 4 yavru köpek kurtarıldı

Iğdır’da kuyuya düşen 4 yavru köpek kurtarılarak annelerinin yanına bırakıldı.


Iğdır Merkez Halfeli beldesine bağlı Özvatan Mahallesi’nin muhtarı Mehmet Alaboğa, kuyu içinde 4 yavru köpek olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine giden belediye ekipleri, kuyudaki 4 yavru köpeği bulundukları yerden çıkardı. Ekipler, köpekleri sağlık kontrolünden geçirdikten sonra annelerinin yanına bıraktı.


Yavru köpeklerin yağmur ve fırtınadan korunmak için sığınak ararken kuyuya düştükleri öğrenildi.

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