Kuyuya düşen 4 yavru köpek kurtarıldı
Iğdır’da kuyuya düşen 4 yavru köpek kurtarılarak annelerinin yanına bırakıldı.
Iğdır’da kuyuya düşen 4 yavru köpek kurtarılarak annelerinin yanına bırakıldı.
Iğdır Merkez Halfeli beldesine bağlı Özvatan Mahallesi’nin muhtarı Mehmet Alaboğa, kuyu içinde 4 yavru köpek olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine giden belediye ekipleri, kuyudaki 4 yavru köpeği bulundukları yerden çıkardı. Ekipler, köpekleri sağlık kontrolünden geçirdikten sonra annelerinin yanına bıraktı.
Yavru köpeklerin yağmur ve fırtınadan korunmak için sığınak ararken kuyuya düştükleri öğrenildi.