Gündem

Kuyumcunun azarı yetti! Soygunu bırakıp kaçtı

Bursa’da kuyumcu S.A. (45), maske ile dükkanına girip, tabanca doğrultarak kendisinden altınları isteyen U.T.'yi (30), bağırıp azarladı. Azarı yiyen U.T. ise koşarak dükkandan kaçtı. Kameralardan kimliği tespit edilen soyguncu evine düzenlenen baskınla yakalandı.

Olay, 5 Ocak'ta Yıldırım ilçesinde meydana geldi. S.A.'ya ait kuyumcu dükkanına, elinde tabanca, yüzünde maske ile giren U.T., kuyumcuya silah doğrultup, altınları vermesini istedi. Bir müşterisi ile ilgilendiği sırada yaşanan soygun girişimi karşısında soğukkanlılığını koruyan S.A., duruma öfkelendi. S.A., kendisine silah doğrultan şüpheliyi bağırıp, azarladı. S.A.'nın tepkisi sonrası panikleyen U.T., dükkandan koşarak kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAÇAN SOYGUNCUYU YAKALAMAYA ÇALIŞTI

Soyguncuyu kovalayan S.A., yakalayamayınca polise haber verdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği U.T.'yi adresine düzenlediği baskınla yakaladı. U.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

