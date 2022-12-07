Kuyumculardan vatandaşlara çok önemli altın tavsiyesi

Altın fiyatlarındaki artışın önümüzdeki haftalarda artarak devam edeceğini ifade eden kuyumcular, halkı altına yatırım yapmaya çağırdı. Altının her zaman güvenilir liman özelliğini koruduğunu belirten kuyumcular, şu anda altın alımının vatandaşlar için bir fırsat olduğunu kaydetti.

Ömer Kavak

Batman'daki kuyumcu esnafı Ömer Kavak, İLKHA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene bin 60 lirayı gören altın fiyatının yakın zamanda bin 80 liraya kadar çıktığını söyledi.

"Seçime yakın fiyat düşebilir"

Uzun vadede altın fiyatının daha da yükseleceğini beklediklerini belirten Kavak, "Kısa vadede ise nisan ve mayıs aylarında dolar kaynaklı biraz düşüş yaşanabilir ama uzun vadede yükselmesini bekliyoruz. Ons bazında artış olduğu için altın fiyatı yükseldi. Düşüşü ise seçime yakın bekliyoruz. Bu da dolar kaynaklı olabilir." dedi.

"Paralar altına çevrilmeli"

Evlilik aşamasında olanlara altınlarını kademe kademe almalarını tavsiye ettiklerini vurgulayan Kavak, şöyle devam etti:

"Altında yaşanacak her düşüş hem vatandaş hem de bizim için bir fırsattır. Vatandaşların ellerinde olan paralarını altına çevirmelerini tavsiye ediyoruz. Piyasada yine en uygun yatırım altındır. Evlere, arabalara ve arsalara baktığımız zaman altın en ucuz olanıdır. Bize göre altının gramı şu anda en az bin 500 ila bin 600 lira arasında olmalıydı. Vatandaşların ellerinde bulunan altınlarını ihtiyaçları olmadığı sürece bozmamalarını tavsiye ediyorum."

Ramazan Şebay

"Altın gerçek değerinde değil"

Uzun zamandır fiyatı sabit olan altının son günlerde tekrar yükselişe geçtiğini ifade eden bir diğer kuyumcu esnafı Ramazan Şebay, "Bunu da gayet normal olarak karşılıyoruz. Çünkü altın son bir senedir yerinde saydı ve fazla yükselişler olmadı. Dünyada yaşanan riskleri göz önünde bulundurursak altın hiçbir şekilde gerçek değerinde değil. Ama yaşanan artış piyasaya olumsuz yansıyor mu evet, maalesef yansıyor. Zaten piyasamız durgundu, altının biraz yükselmesiyle işlerimiz biraz daha düştü." diye konuştu.

"Şu an altında bir düşüş beklemiyoruz"

Önümüzdeki aylarda altın fiyatlarında bir artış beklediklerini kaydeden Şebay, şunları söyledi:

"Tabi bu artış insanları zor durumda bırakacaktır. Ama genele baktığımız zaman şu anda dünyada her şey yükselmiş durumda. Diğer emtia fiyatlarına baktığımız zaman altının fiyatı halen çok geridedir. Şu an altında bir düşüş beklemiyoruz ama arada kâr satışları olabilir. Buna da kimse aldanmasın.

Şu anda kimin altın ihtiyacı varsa almasında avantaj var. Önümüzdeki aylarda altın fiyatının çok daha yukarlarda olacağını öngörüyoruz. Vatandaş altınını bin 200'lerin üzerine çıkmadıkça bozmasını tavsiye etmiyoruz. Evlenmek isteyenlerin ise ihtiyaçları olan altınlarını bir an önce almalarını tavsiye ediyoruz."(İLKHA)