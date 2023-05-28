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Ekonomi Kuyumcular altın için tüyoyu verdi! Alacaklar, satacaklar bu habere dikkat
Ekonomi

Kuyumcular altın için tüyoyu verdi! Alacaklar, satacaklar bu habere dikkat

Yeniakit Publisher
2023-05-28 09:02:00 -
Kuyumcular altın için tüyoyu verdi! Alacaklar, satacaklar bu habere dikkat

Kuyumcu esnafı Emre Öztürk, altın fiyatlarının 28 Mayıs sonrasında normale döneceğini ifade etti.

Altın alım satımı yapmak isteyenler piyasaları yakından takip ederken seçimlerin ikinci turun başladı. Seçim sonrası piyasaların nasıl şekilleneceği merak edilirken kuyumcu esnafı Emre Öztürk, fiyatların yükseldiği biçimde tekrardan normale döneceğini ifade etti. Öztürk, altın alacaklar için önemli tavsiyelerde bulundu.

Yüksek fiyatla alış yapmanın zarar doğurabileceğini söyleyen Öztürk, fiyatların yükseldiği biçimde tekrardan normale döneceğini aktardı. Fiyat artışının seçimle bir alakası olmadığını düşünen kuyumcu esnafı, fiyatların “sanal bir manipülasyon ortamında” yükseldiğini belirtti.

Fiyatlar normalden hızlı yükseldi

Eskişehir’de kuyumculuk yapan Emre Öztürk, 14 Mayıs öncesindeki hareketlilikle beraber “sanal bir manipülasyon ortamı” oluştuğunu söyledi. Buna bağlı olarak fiyat artışı gerçekleştiğini ifade eden Öztürk, “Özellikle 14 Mayıs öncesinde bu fiyat artışı başlamıştı. Çünkü sanal bir ortam oluşturuldu. Piyasadaki hareketlilik Dolar ve Euro’da zaten normal şartlarda seyrediyordu ama 14 Mayıs seçim hareketliliğiyle beraber sanal bir ortam oluşturuldu ve fiyatlar normalden daha aşırı bir şekilde yükselmeye başladı.

Alımlar hızlandı

Tabii ki burada hem Merkez Bankası'nın tutumu ve serbest piyasadaki özellikle fiyat farklılıkları müşterilerin kafalarında sürekli soru işareti oluşturdu. Bilinmezlikle beraber de insanların ne yapacağı birazcık daha merak konusu oldu. Bu sebeple serbest piyasadaki altın piyasası, televizyonda ve çarşıda gördükleriyle farklı olduğu için müşterilerin soruları ne yapılabileceğine döndü ve hızlı bir şekilde alım yapmaya başladılar. Tabii ki bu alım otomatikman burada bir manipülasyon oluşturdu ve fiyatların daha da hızlı bir şekilde yukarı yönelmesine yol açtı. Bu tamamen arz ve talep dengesi” dedi.

28 Mayıs sonrasını bekleyin

 Öztürk, fiyatların arz talep dengesiyle beraber yükseldiğini belirtti. Fiyatların yükseldiği şekilde tekrardan normale döneceğini ve vatandaşların alım yapmak için 28 Mayıs sonrasını bekleyebileceğini aktaran kuyumcu esnafı Emre Öztürk konuşmasına şöyle devam etti:
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“Ne kadar çok talep olursa o kadar da çok arz isteniyor ve fiyatlar hızlı bir şekilde işçilikleriyle beraber yükseldi. Bu da tabii ki hem çeyrekte hem ATA altınındaki fiyatların hızlı bir şekilde yukarı taşınması, Dolar ve EURO’da da fiyatların yükselmesine sebebiyet verdi. Bu fiyatlarla beraber özellikle 28 Mayıs öncesi birazcık daha durulma yaşanmıştı. Çünkü işçilik fiyatları birazcık daha aşağı yönlü hareketlerini sağlamıştı, bir durağanlık yaşamıştık ama özellikle 28 Mayıs’a yaklaşırken küçük de bir hareketlenme var yine.

Piyasa normale dönecek

Yalnız bunun seçimle bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu anda tamamen sanal bir manipülasyon ortamında fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Bu tamamen dediğim gibi arz talep dengesiyle beraber yükselmiş durumda. Özellikle biz müşterilerimize şu tavsiyede bulunabiliriz, 28 Mayıs sonrasını bekleyebilirler. Çünkü bu fiyatlar nasıl bu şekilde yükseldiyse piyasa normale dönmeye başladığı zamanda fiyatlar normale dönecektir ve buna göre alım yapmalarını tavsiye ederiz. Çünkü alım yapmak tabii ki fiyatların yüksek fiyattan alışı ile beraber zarar doğurabilir.”

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