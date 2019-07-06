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Kuyumcudaki hırsızlık güvenlik kamerasıyla tespit edildi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki kuyumcudan bin 500 TL değerinde bir yüzük çalan kadın, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:33
Kuyumcudaki hırsızlık güvenlik kamerasıyla tespit edildi

Mersin'de girdiği kuyumcudan 1500 TL değerinde altın yüzük çalan G.D. adlı kadın, yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı, güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesindeki kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen G.D., altın yüzük almak istediğini söyledi. O sırada görevli  M.İ. de kadının isteği üzerine yüzükleri çıkararak gösterdi. G.D., bir taraftan yüzüklere bakarken, diğer taraftan da M.İ. ile konuşmayı sürdürdü.  M.İ başka ürünleri göstermek isterken G.D. el çabukluğu ile serçe parmağına taktığı yüzü telefonla konuşma bahanesi ile cebine koydu. Bir süre daha yüzük çeşitlerine bakan G.D., daha sonra istediği modelin olmadığını söyleyerek kuyumcudan çıktı.



G.D., gittikten sonra yüzükleri kontrol eden M.İ., yaptığı sayımda bir yüzün olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerasındaki görüntüleri izleyen M.İ., G.D.'nin el çabukluğu ile 1500 TL değerindeki yüzüğü alıp gittiğini gördü.

Emniyet Müdürlüğü'ne giden M.İ., kadından şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri,  görüntüleri izledikten sonra kimliğini belirdiği G.D.'yi  gözaltına aldı.

İfadesi alınan G.D. sorgulamasının tamamlanmasının ardından adliyeye götürülürken kendisini görüntülemeye çalışan gazetecilere "Çekmeyin ya, gidin işinize" diye tepki gösterdi. "Neden hırsızlık yaptınız?" soruna ise "Çok mu merak ediyorsunuz? Yardım edecek misiniz? Ben hırsızlık mı yapmışım, nereden biliyorsunuz? Cinayet işledim. Bir sebebi var mı? Yardım edecek misiniz?" dedi.

G.D., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:33
  1. Mersin
  2. Akdeniz ilçesi
  3. hırsızlık
  4. tutuklama

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