  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kuyumcuda silahlı soygun girişimi anbean kaydedildi!
Yerel

Kuyumcuda silahlı soygun girişimi anbean kaydedildi!

Ümraniye'de 2 şüphelinin kuyumcudaki silahlı soygun girişimi anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 22:24:00 - 2021-12-04 22:26:47

Ümraniye’de kuyumcuya giren silahlı 2 şahıs soygun girişiminde bulundu. Kuyumcunun da kendisini savunmak için silah çekmesiyle dükkanda arbede yaşandı.

Kuyumcuyu silahla vurarak yaralayan 2 şahıs polis ekiplerince yakalanırken, soygun girişimi anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumcuda arbede yaşandı

Edinilen bilgiye göre, Ümraniye Çakmak Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda 29 Kasım Pazartesi günü gerçekleşen olayda, kuyumcuya giren 2 kişi kuyumcu sahibi M.Ç.’ye silah çekerek soygun girişiminde bulundu. M.Ç. de kendisini savunmak için soygunculara silah çekince dükkanda arbede yaşandı. Kuyumcu M.Ç.’yi silahla vuran şahıslar soygunu gerçekleştiremeden dükkandan kaçtı.

Polis tarafından yapılan çalışmalarda, R.A. isimli şüpheli şahıs kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede olayın diğer şüphelisinin M.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kuyumcuya giren iki şahsın soygun girişimi ve kuyumcunun kendisini silahla savunma çabası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kontrolden çıkan TIR karşı şeride daldı
Yerel

Kontrolden çıkan TIR karşı şeride daldı

Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR karşı şeride geçerken, başka araçla çarpışmaktan kıl payıyla kurtuldu.
BAE'den Türkiye'ye 38 milyar liralık davet
Ekonomi

BAE'den Türkiye'ye 38 milyar liralık davet

Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın ziyaretiyle Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin normalleşmesi ekonomi alanında etkisini gösterme..
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı... Türkiye'nin başarısı karşısında şaşkına döndüler
Gündem

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı... Türkiye'nin başarısı karşısında şaşkına döndüler

NATO ve AGİT Toplantılarında çok sayıda yabancı bakanın kendisine "Siz SİHA alanında nasıl bu kadar başarılısınız?" diye sorduğunu aktaran D..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay