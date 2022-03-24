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Gündem Kuytul'un provokasyonundan sonra başını çıkardı! Cemil Kılıç bütün Müslümanları böyle hedef aldı...
Gündem

Kuytul'un provokasyonundan sonra başını çıkardı! Cemil Kılıç bütün Müslümanları böyle hedef aldı...

Alparslan Kuytul öncülüğündeki Furkan Vakfı üyelerinin Adana'daki provokasyonuna sarılan çevreler, tüm ehl-i sünnet cemaat ve tarikatları hedefe koydu.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 17:14:00 -
Kuytul'un provokasyonundan sonra başını çıkardı! Cemil Kılıç bütün Müslümanları böyle hedef aldı...

 Yeniakit.com.tr 

Furkan Vakfı üyelerinin taşkınlık çıkartması, İslam karşıtı çevreler tarafından kullanılan bir provokasyon malzemesine dönüştü. Adana'da yaşanan olaylardan sonra birbiri ardına yapılan açıklamalar, amacın ne olduğunu gözler önüne serdi.

Kuytul'u sahaya sürenlerin hedefi!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, ehl-i sünnet cemaat ve tarikatları "Ortaçağ kafası" diye hedef almasından sonra, Kemalistlerin İlahiyatçısı Cemil Kılıç da sahneye çıkarak, Kuytul provokasyonuna destek verdi.

Cemil Kılıç, ehl-i sünnet cemaat ve tarikat düşmanlığını bir adım öteye taşıyarak bütün Müslümanları hedefe koydu. Kılıç, şunları söyledi:

Laikliğin olmadığı bir Türkiye'de dinci gruplar, tarikat ve cemaatler birbirini kesip doğrar. En iyi Müslüman benim, sen kafirsin diyerek ortalık kan gölüne döner.

Doğu Perinçek, Kuytul'u sahaya sürenlerin amacını gözler önüne serdi!
Doğu Perinçek, Kuytul'u sahaya sürenlerin amacını gözler önüne serdi!

Gündem

Doğu Perinçek, Kuytul'u sahaya sürenlerin amacını gözler önüne serdi!

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