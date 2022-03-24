Kuytul'un provokasyonundan sonra başını çıkardı! Cemil Kılıç bütün Müslümanları böyle hedef aldı...

Yeniakit.com.tr

Furkan Vakfı üyelerinin taşkınlık çıkartması, İslam karşıtı çevreler tarafından kullanılan bir provokasyon malzemesine dönüştü. Adana'da yaşanan olaylardan sonra birbiri ardına yapılan açıklamalar, amacın ne olduğunu gözler önüne serdi.

Kuytul'u sahaya sürenlerin hedefi!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, ehl-i sünnet cemaat ve tarikatları "Ortaçağ kafası" diye hedef almasından sonra, Kemalistlerin İlahiyatçısı Cemil Kılıç da sahneye çıkarak, Kuytul provokasyonuna destek verdi.

Cemil Kılıç, ehl-i sünnet cemaat ve tarikat düşmanlığını bir adım öteye taşıyarak bütün Müslümanları hedefe koydu. Kılıç, şunları söyledi:

Laikliğin olmadığı bir Türkiye'de dinci gruplar, tarikat ve cemaatler birbirini kesip doğrar. En iyi Müslüman benim, sen kafirsin diyerek ortalık kan gölüne döner.