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Gündem Kuytulculardan camide provokasyon
Gündem

Kuytulculardan camide provokasyon

15 Temmuz’da yaptığı “Darbe Müslümanlara hayırlı olsun” açıklamasıyla hatırlanan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul provokasyonlarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 10:07:00 - 2021-05-04 10:43:15
Kuytulculardan camide provokasyon

 Haber Merkezi 

15 Temmuz’da yaptığı “Darbe Müslümanlara hayırlı olsun” açıklamasıyla hatırlanan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul provokasyonlarına devam ediyor... Tam kapanma döneminde olmamıza ve yasaklara rağmen “İtifaka gireceğiz, buyursunlar engel olsunlar” sözleriyle devlete meydan okuyan Kuytul’un çağrısı üzerine bir grup, Gaziantep’te bazı camilerde toplandı ve emniyet güçlerine direnç gösterip video kaydı yaptı.

Başka mahalleden

Gaziantep Valiliği’nin açıklamasında, üç camide toplanan 76 kişinin uyanlara rağmen devlete ve Diyanet’e galiz küfürler ettiklerine vurgu yapılarak, “Müdahale edilen camide itikafa girmek isteyen vatandaşların o mahallede ikamet etmedikleri tespit edilmiş olup, organize bir şekilde şehrin farklı bölgelerinden toplanarak olay çıkardıkları anlaşılmıştır” denildi. Camiye postalla girildiği iddiasının yalan olduğunu açıklayan Valilik, müdahale sırasında biber gazı kullanan bekçinin ise açığa alındığını duyurdu. Açıklamada, söz konusu 3 caminin fiziki imkanlarının 30 kişinin aynı anda itikafa girmesine salgın şartlarında uygun olmadığına dikkat çekildi.

Farz düşmanı CHP’den, sünnet istismarı

Öte yandan, Müslüman Türk halkının her ibadetine bir şekilde saldırmayı adet edinen CHP ise provokasyona sahip çıktı. Daha üç gün önce “Geldiğimiz noktada tedbirlerin sıkılaştırılması ve kapanma kaçınılmaz. Bu tedbirlere, başta ülkeyi yönetenler olmak üzere herkes uymak zorunda” diyen CHP sözcüsü Faik Öztrak, söz konusu Kuytul’un provokasyonu olunca çark etti ve “Bekçiler, polisler camiyi basmış. Cami cemaatine biber gazı sıkıyor. El insaf!” ifadelerini kullandı.

 

Yeni Akit Gazetesi

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