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Kuyruğun sonu gelmedi

Bilecik’te kutsal topraklardan dönen belediye başkanına "Hayırlı olsun" temennisinde bulunacak vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

23 Ağustos 2019 Cuma 13:11
Kuyruğun sonu gelmedi

Bilecik’te kutsal topraklardan dönen belediye başkanına "Hayırlı olsun" temennisinde bulunacak vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.


1 ay önce Bilecik’in Yenipazar ilçesi Belediye Başkanı İlhan Özden ve eşi Emine Özden dualar eşliğinde hacca uğurlanmıştı. İlçe meydanındaki uğurlama törenine Kaymakam Yavuz Kartal, Bilecik Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Mehmet Karuk, Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, MHP Bilecik İl Genel Meclis Üyesi Osman Varolu ve çok sayıda siyasi parti temsilcileri katılmıştı.


Kuyruğun sonu gelmedi


Kutsal topraklar dönen Belediye Başkanı İlhan Özden ve eşi Emine Özden, ilçe halkıyla bir araya gelirken, Başkan Özden’e "Hayırlı olsun" temennisinde bulunacak vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İlçe halkına pilav ve ayranın da ikram edildiği karşılama töreninde Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, "İslamın şartlarından birisi olan hac ibadetini yerine getirdik. Allah’ın izniyle de ilçemize sağa salim döndük. Rabbim yaptığımız tüm ibadetleri kabul etsin inşallah” dedi.


Öte yandan ilçe halkına ikramlarda bulunurken, ilçe caminde Mevlid-i Şerif okutuldu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 13:11
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