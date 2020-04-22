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Aktüel

Kuyruğun başı var, sonu yok

Bursa’da kısa çalışma ödeneği parası ve işsizlik maaşı almak için, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar PTT’ye akın etti.

2020-04-22 16:15:12 -
Kuyruğun başı var, sonu yok

Bursa’da kısa çalışma ödeneği parası ve işsizlik maaşı almak için, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar PTT’ye akın etti. Kuyruğun sonu gözükmezken, vatandaşlar isyan etti.


4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Bursa’da PTT’de önünde uzun kuyruklar oluştu. Maaşlarını ve e-devlet şifresi almak isteyen vatandaşlar, yasak öncesi son günde PTT’ye hücum edince, kuyruğun sonu görünmez oldu. Heykel PTT önündeki kuyrukta sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından sık sık ikaz edildi. Saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşların kimisi ümitlerini yitirip evlerine dönerken, mecbur olanlar ise beklemek zorunda kaldı. Vatandaşlar, korona virüsü salgını sebebiyle birçok postahane şubesinin kapatılmasına tepki göstererek, bu sıkıntıya bir çare bulunmasını istedi. Vatandaşlar, "Devlet işsizlik maaşlarını PTT vasıtasıyla ödüyor. Ayrıca kısa çalışma ödeneğini de PTT vasıtasıyla ödüyor. Bu yüzden yoğunluk çok fazla. Hiç olmazsa açık şube sayısı artılırsın. Hemen her gün böyle uzun kuyruklar oluşuyor" diye dert yandılar.

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