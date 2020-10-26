Kuyruğu kıstıran Paşinyan Türkiye'ye salya akıttı
Dağlık Karabağ'da kahraman Azerbaycan ordusu karşısında perişan olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'ye iftira atıp salya akıttı. Paşinyan, Türkiye'nin bölgeye paralı asker yolladığı hezeyanında bulundu.
Azerbaycan ordusunun, yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyon karşısında adeta bozguna uğrayan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, konuk olduğu Hindistan kanalında bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı. Paşinyan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'a paralı asker yolladığı yalanına sarıldı.
"Ateşkesi Ermenistan tarafı bozmadı"
Rusya'nın arabuluculuk çalışmaları kapsamında sağlanan ateşkese rağmen haydut Ermenistan'ın özellikle sivillerin bulunduğu bölgelere saldırıları devam etmişti. Konuya ilişkin canlı yayında açıklama yapan Paşinyan ateşkesi Ermenistan tarafının bozmadığını iddia etti.
Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmaları da fırsata çevirmeye çalışan Paşinyan, Hindistan kanalında Pakistan hakkında da asılsız iddialarda bulunup işgal ettikleri Karabağ bölgesine Pakistan tarafından silahlı savaşçıların gönderildiğini söyledi.