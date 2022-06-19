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Kadın - Aile Kuymak tarifi: Kuymak (mıhlama) tarifi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kuymak tarifi: Kuymak (mıhlama) tarifi nasıl yapılır?

Kahvaltı sofrası için kuymak yapmaya ne dersiniz? Tadıyla damaklarda iz bırakan kuymağı evde kolayca denemek ister misiniz? O zaman sizler için mükemmel bir kuymak tarifiyle geldik. İşte kuymak tarifi için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları...

Yeniakit Publisher
2022-06-19 01:18:00 - 2022-06-19 01:20:15
Kuymak tarifi: Kuymak (mıhlama) tarifi nasıl yapılır?

Kuymak tarifi

Malzemeler

  • 2,5 kaşık tereyağı
  • Yarım bardak mısır unu
  • 2 bardak sıcak su
  • 1 bardak Trabzon veya çeçil peyniri

Kuymak Nasıl Yapılır?

Tavada tereyağını eritin. Fokur fokur kaynamaya başlayınca mısır ununu ilave edip karıştırın. Mısır unu pembeleşmeye başlayınca azar azar suyunu ilave edin. Suyunu çekene kadar karıştırarak pişirin ve harç akışkan bir kıvama gelince peyniri ilave edin. Çok fazla karıştırmadan kısık ateşte peyniri eritin. Peynirinizin tuzluluğuna göre tuz ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

Sufle tadında nefis ıslak kek tarifi: Islak kek tam kıvamında

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Foto - 169 derece önceden ısınmış fırınımızda kapağını açmadan pişirelim. Pişen kekimizi fırından alıp 10 dk kadar dinlendirelim. Dinlenen keki kare olacak şekilde eşit parçalara keselim. Ve bir kürdanla üzerine bir kaç yerinden delikler açalım. Islatmak için tenceremize sütü şekeri yağı ve kakaoyu koyup karıştıralım ve ocağa alalım ,orta ateşte şekeri eriyene kadar karıştıralım. Şeker eriyince ocaktan alalım. Dilimlenmiş kekimizin üzerine azar azar eşit olacak şekilde üzerine ilave edelim. Biraz soğuduktan sonra servise hazır kekimiz. . Afiyet olsun

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