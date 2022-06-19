Kuymak tarifi: Kuymak (mıhlama) tarifi nasıl yapılır?
Kahvaltı sofrası için kuymak yapmaya ne dersiniz? Tadıyla damaklarda iz bırakan kuymağı evde kolayca denemek ister misiniz? O zaman sizler için mükemmel bir kuymak tarifiyle geldik. İşte kuymak tarifi için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları...
Kuymak tarifi
Malzemeler
- 2,5 kaşık tereyağı
- Yarım bardak mısır unu
- 2 bardak sıcak su
- 1 bardak Trabzon veya çeçil peyniri
Kuymak Nasıl Yapılır?
Tavada tereyağını eritin. Fokur fokur kaynamaya başlayınca mısır ununu ilave edip karıştırın. Mısır unu pembeleşmeye başlayınca azar azar suyunu ilave edin. Suyunu çekene kadar karıştırarak pişirin ve harç akışkan bir kıvama gelince peyniri ilave edin. Çok fazla karıştırmadan kısık ateşte peyniri eritin. Peynirinizin tuzluluğuna göre tuz ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.
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