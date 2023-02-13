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Dünya Kuveyt’ten gelen sağlık ekibi depremzedeleri ameliyat ediyor
Dünya

Kuveyt’ten gelen sağlık ekibi depremzedeleri ameliyat ediyor

Kuveytli doktor İbrahim Al-Tavala, "Burada bulunmanın bir insani görev olduğunu hissediyoruz. Türk kardeşlerimizle aramızda kardeşlik ve din bağı var. Kuveyt ve Türkiye arasında güçlü bağlar var." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 15:52:00 -
Kuveyt’ten gelen sağlık ekibi depremzedeleri ameliyat ediyor

Kuveyt Zekat Evi Kurumuna bağlı Tıbbi Şifa Derneği sağlık ekibi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldikleri Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaralıları ameliyat ediyor.

Zekat Evi Kurumuna bağlı Tıbbi Şifa Derneğinden ortopedi ve plastik cerrahi uzmanı 6 doktor ve 2 asistan, 11 Şubat’ta Reyhanlı ilçesine geldi.

Cumartesi gününden bu yana 4 depremzedeyi ameliyat eden sağlık ekibi, Reyhanlı’daki özel bir hastanede yaptıkları ameliyatlarına bugün de devam ediyor.

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