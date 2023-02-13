Kuveyt’ten afetzedeler için başlatılan kampanyada 67 milyon dolar toplandı

Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 il ile Suriye’nin bazı kentlerini etkileyen depremler nedeniyle ‘Kuveyt yanınızda’ temasıyla yardım kampanyası düzenledi.

12 saat devam eden kampanyada 129 bini aşkın kişi ve kuruluşun yaptığı yardımlar 67 milyon doları geçti. Kampanyaya dernekler, kamu yararına çalışan vakıflar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve halk katılım sağladı. Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, yaptığı açıklamada depremzedeler için toplanan bağışların Kuveyt halkının asaletini ortaya koyduğunu belirtti.

Halka teşekkür

Bağışta bulunan herkese teşekkür etti. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren Kuveyt’in hem hükümet hem halk olarak depremzedelere destek verdiğini dile getiren es-Sabah, bunun Kuveyt halkı için alışılageldik bir durum olduğunu ifade etti. es-Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’a depremin başından bu yana afetzedelere destek için aldığı tüm kararlar için teşekkür etti.