  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kuveyt'ten 9 ülkeye seyahat yasağı!
Dünya

Kuveyt'ten 9 ülkeye seyahat yasağı!

Kuveyt, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantı Omicron'un tespit edildiği 9 Afrika ülkesine seyahat yasağı uygulayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 23:46:00 -
Kuveyt'ten 9 ülkeye seyahat yasağı!

Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu, Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Başbakanlığın kararına göre, Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Lesoto, Esvatini, Zambiya ve Malavi'ye seyahat yasağı getirdiği, bu ülkelerden kargo uçakları hariç doğrudan ticari uçuşların durdurulmasına karar verildiği kaydedildi.

Karara göre, en az 14 gün bu ülkelerin dışında ikamet edilmediği sürece, bu ülkelerden transit de dahil yolcuların kabul edilmeyecek.

Söz konusu ülkelerden gelen Kuveyt vatandaşlarına ise 7 günlük karantina uygulanacağı ve Kovid-19 testi yaptırmalarının zorunlu tutulacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşlara, yeni varyantın görüldüğü ülkeler başta olmak üzere zaruri durumlar dışında bu dönemde seyahat etmemeleri uyarısı yapıldı.

Kuveyt'ten önce söz konusu Afrika ülkelerine yönelik Umman, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Bahreyn'de benzer kararlar almıştı.

Yeni varyant

Henüz, Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen "Omicron" varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'ye soğuk duş! Türkiye için F-35'e alternatif olabilir
Gündem

ABD'ye soğuk duş! Türkiye için F-35'e alternatif olabilir

Çin, beşinci nesil J-31 savaş uçağının küresel pazarda ABD yapımı F-35 ile rekabet edebileceğini iddia etti. Öte yandan F-35'e düşük maliyet..
Metin Akpınar geri vites yaptı özür diledi! Muhalefetin 2023’ü kazanacak oyunun olmadığını itiraf etti
Gündem

Metin Akpınar geri vites yaptı özür diledi! Muhalefetin 2023’ü kazanacak oyunun olmadığını itiraf etti

Her fırsatta halkçılık edebiyatı yapan sözde solcu sanatçılardan Metin Akpınar, Cem Yılmaz ile ilgili sözleri için özür diledi. Terör sevici..
Alman uzmandan çok konuşulacak sözler: Türkiye için büyük fırsat
Ekonomi

Alman uzmandan çok konuşulacak sözler: Türkiye için büyük fırsat

Alman profesör Ferdinand Dudenhöffer, "Bir otomotiv ülkesi olan Türkiye, nitelikli iş gücü, güçlü ana ve tedarik sanayi altyapısı, yeterlili..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay