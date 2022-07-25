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Dünya Kuveyt'te Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed başkanlığa getirildi
Dünya

Kuveyt'te Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed başkanlığa getirildi

Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, büyük oğlu Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 04:00:00 -
Kuveyt'te Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed başkanlığa getirildi

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre Emirlik kararnamesiyle Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed es-Sabah, başbakan atanarak yeni bakanları belirlemekle görevlendirildi.

Kararnameye göre kabinenin yeni bakanları belirlendikten sonra atamalarının yapılması için Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf'a sunulacak.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Kuveyt Emiri'nin büyük oğlu Şeyh Ahmed Nevaf, daha önce başbakan yardımcılığı ve içişleri bakanlığı görevlerini yürütüyordu.

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