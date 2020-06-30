Kuveyt'te hayat aşamalı olarak normale dönüyor

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süre ara verilen birçok sektörde aşamalı olarak normale dönüş başladı.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, hükümetin açıkladığı yol haritası uyarınca sağlık şartları göz önünde bulundurularak, bakanlıklarda ve devlet kurumlarında çalışanların yüzde 30'u 4 aylık aranın ardından görev yerlerine döndü.



Özel şirketler, mağazalar, restoranlar ve dükkanlar hükümet tarafından belirlenen maske kullanımı, sosyal mesafeye ve hijyene dikkat edilmesi, çalışma yerlerinin sürekli havalandırılması ve dezenfekte edilmesi gibi kurallara uyarak kapılarını açtı.



Restoran ve kafeler, sabah 06.00 ile akşam 19.30 arası paket servis hizmeti vermeye başlarken, ticari işletmeler de 10.00-18.00 arasında çalışmaya başladı.



Normale dönüşle birlikte sokaklarda da uzun süren durgunluğun ardından kısmen hareketlilik görüldü.



Kuveyt Bakanlar Kurulu, 30 Haziran itibariyle kamu çalışanlarının yüzde 30 mevcutla görev yerlerine dönmesi, akşam 19.00 ile sabah 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 20.00-05.00 olarak güncellenmesi gibi çeşitli uygulamalarla ülkede aşamalı olarak normalleşme kararı almıştı.



Kuveyt Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede şubat ayından bu yana 46 bin 195 kişi virüse yakalandı, 354 kişi hayatını kaybetti.