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Aktüel Kuveyt’te depremzedeler için yardım kampanyası: 4 saatte 11 milyon dolar toplandı
Aktüel

Kuveyt’te depremzedeler için yardım kampanyası: 4 saatte 11 milyon dolar toplandı

Kuveyt'te Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan kampanyada 4 saatte toplanan yardım tutarı 11 milyon doları aştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 16:27:00 -
Kuveyt’te depremzedeler için yardım kampanyası: 4 saatte 11 milyon dolar toplandı

Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 il ile Suriye'nin bazı kentlerini etkileyen depremler nedeniyle "Kuveyt yanınızda" temasıyla yardım kampanyası düzenledi.

Kuveyt devlet televizyonunda saat 12.00'de başlatılan kampanya programında, 4 saat içinde 38 binden fazla kişi ve kuruluşun yaptığı yardımlar 3 milyon 500 bin Kuveyt dinarını (11 milyon dolar) geçti.

Kampanyaya hayır dernekleri, kamu yararına çalışan vakıflar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve halk katılım sağlıyor.

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