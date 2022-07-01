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Dünya Kuveyt'te depo yangını: Yaralılar var
Dünya

Kuveyt'te depo yangını: Yaralılar var

Kuveyt’in Mina Abdullah kentinde bir depoda çıkan yangına müdahale eden 5 itfaiye görevlisi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 21:27:00 - 2022-07-01 21:27:47

Kuveyt’in Mina Abdullah kentinde elektrik kabloları ve ev gereçlerinin bulunduğu 500 metrekarelik alana sahip bir depoda yangın çıktı.

Kuveyt İtfaiye Teşkilatı, yangına müdahale eden 5 itfaiye görevlisinin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, yangının 4 itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu söndürüldüğü belirtilirken, yaralanan itfaiye görevlilerinin hastaneye sevk edildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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