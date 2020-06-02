Kuveyt’te çalışan işçilerle ilgili iddialara yönelik açıklama

Kuveyt’ten yurda dönen işçilerle ilgili çıkan haberlere yönelik Kolin İnşaat İşleri Direktörü Dinçer Hacıbaloğlu açıklama yaptı. Hacıbaloğlu, “Virüse yakalanan çalışanlarımız tedavi altında. Kuveyt şantiyemizde virüsle ilgili önlemlerin alınmadığına yönelik ortaya atılan mesnetsiz iddialar, ülkemizin en önemli döviz gelirlerinden biri olan uluslararası müteahhitlik hizmetlerini hedef alıyor” dedi.

Türk müteahhitlerin yürüttüğü projelerden biri olan Kuveyt’teki Al Mutlaa yerleşim bölgesinin yapımında şu anda 332 Türk vatandaşı çalışıyor. Kolin İnşaat’ın yürüttüğü projede görev alan işçilerle ilgili sosyal medyada bazı iddialar yer almıştı. İddialara ilişkin Kolin İnşaat İşleri Direktörü Dinçer Hacıbaloğlu’ndan açıklama geldi. Türk çalışanlardan 220 kişinin 20 Mayıs itibariyle Türkiye’ye getirildiği bilgisini veren Hacıbaloğlu, bazı çalışanların covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti. Hacıbaloğlu, yatırım büyüklüğü 1,1 milyar dolar olan proje kapsamında görev yapan tüm işçiler için korona virüse karşı gerekli önlemlerin alındığına dikkat çekerek iddiaların uluslararası müteahhitlik hizmetlerini hedef aldığını söyledi.

“Türkiye’yi ve Türk şirketlerini uluslararası alanda yıpratmaya çalışıyorlar”

İddialara ilişkin açıklama yapan Kolin İnşaat İşleri Direktörü Dinçer Hacıbaloğlu: “Şantiyede bulunan çalışanların Covid-19’dan korunmaları için gereken önlemlerin alınmadığına yönelik mesnetsiz iddialar ortaya atıldı. Türkiye’nin Covid-19’a karşı sergilediği mücadele, bütün dünyanın takdirini kazandı. Sağlık Bakanlığımız, sadece yurt içinde bulunan vatandaşlarımız için değil yurt dışındaki vatandaşlarımız için de seferber oldu. Diğer ülkelere de yardımda bulunduk. Buna rağmen ortaya atılan mesnetsiz iddiaların tek hedefi Türkiye’yi ve Türk şirketlerini uluslararası alanda yıpratmaya çalışmaktır. Kuveyt şantiyemizde virüsle ilgili önlemlerin alınmadığına yönelik ortaya atılan mesnetsiz iddialar, ülkemizin en önemli döviz gelirlerinden biri olan uluslararası müteahhitlik hizmetlerini hedef alıyor. Türkiye’yi ve Türk şirketlerini uluslararası arenada yıpratmak ülkemiz için daha az döviz geliri daha az istihdam anlamına gelir. Ülkemize döviz getiren, istihdam sağlayan şirketlerimizi mesnetsiz iddialarla yıpratmak ülkemize yapılacak en büyük kötülüklerden biridir” dedi.

Salgının başından itibaren önlemler alındı

Salgınla ilgili alınan önlemler konusunda bilgi veren Hacıbaloğlu, “Şantiyede birçok noktaya dezenfektan konuldu. Yemekhane düzeni, sosyal mesafe kuralına göre ayarlandı. Yemek ve mola saatlerinde yoğunlaşma olmaması için gerekli saat ayarlamaları yapıldı. Şantiyeye geliş ve gidişlerde kullanılan servis araçlarında sosyal mesafenin korunması sağlandı. Tüm çalışanlarımız periyodik olarak ateş ölçümüne tabi tutuldu. Maske kullanımı sağlandı. Şantiyeye çalışanlarımız için bilgilendirme panoları asıldı. Her gün işbaşı yapmadan önce alınması gereken tedbirler hakkında eğitim verildi. Gelişmelere paralel olarak yeni tedbirler, kurallar konuldu ve yazılı olarak çalışanlara dağıtıldı. Şantiye kampı giriş çıkışı kısıtlandı, dışarı ile temas neredeyse sıfırlandı. Türkiye’den Kuveyt’e Büyükelçiliğimizin de yardımlarıyla kargo olarak bin adet test kiti, ilaç, maske, eldiven, yüz siperliği, ilave ateş ölçerler de şantiyeye ulaştırıldı” ifadesini kullandı.

Virüse yakalanan çalışanlar tedavi ediliyor

Türk çalışanlardan 220 kişinin 20 Mayıs itibariyle Türkiye’ye getirildiği bilgisini veren Hacıbaloğlu, bazı çalışanlarda virüs tespit edildiğini kaydetti. Sağlık Bakanlığı tarafından virüse yakalanan çalışanların tedavi altına alındığını belirten Hacıbaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakanlığımız her türlü işlemi yapıyor. Bulaştırma ihtimaline karşı filyasyon ekipleri de seferber olmuş durumda. Kuveyt’te kalan ve 20 Mayıs uçağı ile gelmeyen, o zaman durumları iyi olan çalışanlarımız da var. Şantiye doktorlarımız tarafından gelen uyarı üzerine 4 çalışanımız Sağlık Bakanlığı ile irtibatlanarak ambulans uçak ile 28 Mayıs’ta Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Son aldığımız bilgilere göre bu 4 arkadaşımızda Covid-19 virüsü tespit edilmedi. Şirket olarak tek tek tüm çalışanlara veya ailelerine ulaşarak bir yardıma veya desteğe ihtiyaçları olup olmadığını takip ediyoruz. Testlerini yaptırmaları için teşvik ediyoruz”

Proje kapsamında alan, 100 kilometre karelik, 450 bin kişinin yaşayacağı bir bölge olacak. İş kapsamında 150 kilometre yol, 60’ın üzerinde köprü, 50 kilometre tünel ile içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerinin yapımı bulunuyor. Çalışmaların en yoğun döneminde bin 350 Türk çalışırken, toplam çalışan sayısı ise 4 bine kadar ulaşabiliyor.