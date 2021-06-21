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Gündem Kuveytli Nefisi, akıl verdi: Körfez’de abiliği Türkiye yapar
Gündem

Kuveytli Nefisi, akıl verdi: Körfez’de abiliği Türkiye yapar

Türkiye’nin savunma sanayindeki gelişimi tüm dünya gibi Arap ülkelerinde de dikkatle takip edilirken; Kuveytli ünlü siyaset bilimci Abdullah Nefisi, Amerika’nın bölgeden çekilecek olmasının iyi bir gelişme olduğunu belirterek, “İran tehlikesinden korkan Körfez ülkelerinin Türkiye ile ortak savunma anlaşmaları yapması akıllıca olur. Bu onları güvende tutar” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 11:57:00 -
Kuveytli Nefisi, akıl verdi: Körfez’de abiliği Türkiye yapar

 Münübe Yılmaz 

Türkiye’nin son dönemdeki atılımları ve savunma sanayindeki rakipsiz silahları, tüm dünya gibi Körfez’de de dikkatle takip ediliyor. SİHA’lara sahip olan Katar gibi Suudi Arabistan’ın da Bayraktar TB2’yi istemesi ve Körfez ülkelerinin İran korkusu nedeniyle yeniden Türkiye’ye yönelmesi dikkat çekerken, Kuveyt’ten çarpıcı bir açıklama geldi. 76 yaşındaki Kuveytli ünlü siyaset bilimci ve akademisyen Abdullah Fehd el Nefisi, Körfez ülkelerine Türkiye ile askeri savunma anlaşmaları yapmalarını teklif etti.

İran tehlikesine karşı Amerika’nın güvenli bir partner olmadığını belirten Nefisi, ABD’nin Körfez’den çekiliyor olmasının olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Nefisi, İran tehlikesinden korkan Körfez ülkelerine Türkiye ile çalışmalarını, “Türkiye ile ortak savunma anlaşmalarının akıllıca olduğu” tavsiyesinde bulundu.

Twitter’e 2.8 milyon takipçisi olan Nefisi’nin Türkiye’yi övmesi ve İran tehlikesine karşı Ankara’nın gücüne güvenilmesi gerektiği tweetine binlerce beğeni gelirken, birçok sosyal medya kullanıcısı Körfez ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiği fikrine deste verdi.

Biden yönetiminin Basra Körfezi’ndeki hava savunma sistemlerini çekmesi ve askeri varlığının azaltılacağını açıklaması sonrası Körfez ülkelerinde “İran endişesi”ne neden olmuştu.
Yeni Akit Gazetesi

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