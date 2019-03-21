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Kuveytli isimden kritik 'Türkiye' açıklaması!

Yeni Zelanda'daki terör saldırısıyla ilgili açıklamada bulunan Kuveytli düşünür Suveydan, "Saldırıya karşı her devletin farklı bir tutumu oldu. Türkiye onurlu bir duruş sergiledi." dedi.

21 Mart 2019 Perşembe 21:50
Kuveytli isimden kritik 'Türkiye' açıklaması!

Yeni Zelanda'daki saldırıyı teşvik eden dolaylı ve doğrudan etkenler hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Kuveytli düşünür Dr. Tarık es-Suveydan, saldırının Siyonist ve Batı medyası tarafından İslamofobinin körüklenmesinin bir sonucu olduğunu belirterek "ABD Başkanı Donald Trump'ın, Müslümanlara ve azınlıklara karşı ırkçı politikaları bu eğilimin artmasına katkı sağladı" dedi.

Suveydan, terörist eyleme dünya genelindeki siyaset cephesi ve kamuoyunda gösterilen tepkinin de olumlu bir işaret olduğunu ifade etti.

"Türkiye onurlu bir duruş sergiledi"

İslam dünyası ile Arap kamuoyunda terör saldırısına güçlü tepkiler verildiğini ve bunun İslami birlik duygusunun delil niteliğinde olduğunu aktaran Suveydan, "Saldırıya karşı her devletin farklı bir tutumu oldu. Türkiye'nin sergilediği gibi ileri düzeyde tavırlar da vardı. Türkiye onurlu bir duruş sergiledi. Kuveyt'te de gıyabi cenaze namazı için camilere genelge gönderildi" bilgisini verdi.

Suveydan, "Yeni Zelanda hükümeti de çok onurlu bir duruş sergiledi. Başbakanın ve Müslüman polis şefinin de basın açıklamalarına baktım, olumlu buldum" dedi.

Yeni Zelanda'nın duruşunun oluşan öfke dalgasını azalttığını, bu duruşun fanatiklerin her yerde bulunduğunu ve saldırının sistematik değil bireysel eylemler olduğunu ortaya koyduğuna işaret eden Suveydan, Yeni Zelanda'daki insanların Müslümanlara sempati mesajları göndermesinin güzel bir davranış olduğunu ifade etti.

"Mısır Arap dünyasının temelidir"

Mısır'ın içinde bulunduğu süreç hakkında da konuşan Suveydan ,"Mısır Arap dünyasının temelidir. Mısır ilim, sanat ve eğitimin lideridir ama maalesef arka arkaya yaşadığı despotluk dönemlerinden dolayı bir gerileme yaşadı. Hala gerileme devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Devrimlerin hedefi yok"

Arap dünyasındaki halk hareketlerine de değinen Suveydan, "Devrimlerin aslında bir hedefi yok, istenilen şey değişiklik. Bizler şiddet istemiyoruz, ülkelerimizin gelişmesini istiyoruz. Siyasilerin halkın yüksek tutkuluları olduğunu anlamasını temenni ediyoruz. Despotluk başarının ve tutkunun önünde bir engeldir" dedi.

Tarık Suveydan kimdir?

Kuveyt'te 1953'te dünyaya gelen Dr. Tarık Suveydan, stratejik planlama ve kişisel gelişim alanlarında yaptığı çalışmaların yanı sıra İslami davet faaliyetleri ile de tanınıyor.

Suveydan'ın, program yaptığı Risale TV kanalından Müslüman Kardeşler’e yakın olduğu gerekçesiyle 18 Ağustos 2013’te programına son verilmiş, kanal ile ilişiği kesilmişti. Tarık Suveydan, Bahreyn'de 14 Şubat 2011'de başlayan muhalif gösterilere destek vermiş, Mısır’da 3 Temmuz 2013’te yapılan askeri darbeye karşı çıkmış, bölge ülkelerinin aksine yapılanın meşru olmadığını dile getirmişti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 21:50
  1. Türkiye
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