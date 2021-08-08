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Kuveytli ekip Dalaman'a ulaştı
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Gündem Kuveytli ekip Dalaman'a ulaştı
Gündem

Kuveytli ekip Dalaman'a ulaştı

Kuveyt'in orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gönderdiği ekip, Muğla'ya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 19:35:00 -
Kuveytli ekip Dalaman'a ulaştı

Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt'ten Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele için ekip geldiği belirtildi.

Açıklamada, 41 kişilik itfaiye ekibinin yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Dalaman'a ulaştığı ifade edildi.

Kuveyt İtfaiye Genel Kuvvetleri Başkanı Halid Mikrad, dün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye destek için ekip gönderileceğini duyurmuştu.

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