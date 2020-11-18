  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi'den Türkiye'nin Suriyelilere ev sahipliğine övgü:
Aktüel

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi'den Türkiye'nin Suriyelilere ev sahipliğine övgü:

"Türkiye, Suriyeliler konusunda tek oldu. Türkiye 4,5 milyon Suriyeliye topraklarında ev sahipliği yapıyor ve çok yüksek maliyetler ödüyor" - "Kuveyt kesinlikle Suriyeliler konusunda Türkiye'yi çok destekliyor ve çok beğeniyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-18 11:08:41 -
Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi'den Türkiye'nin Suriyelilere ev sahipliğine övgü:

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi, yaklaşık 4,5 milyon Suriyeliye süresiz ev sahipliği yapan Türkiye'nin bu tavrını takdir ettiklerini belirterek, "Kuveyt kesinlikle bu konuda Türkiye'yi çok destekliyor ve çok beğeniyor." dedi.

Kuveyt'in maddi destek sağladığı Suriyeli dernek ve yardım kuruluşlarıyla görüşmek üzere Gaziantep'e gelen Al-Zawawi, AA muhabirine, Türkiye'nin Suriyelilere sağladığı destek ve yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Ghassan Al-Zawawi, Kuveyt devletinin Suriye'deki olaylara karşı bir bakıştan ziyade bir duruşunun olduğunu söyledi.

- "Suriye'deki olaylara insani olarak bakıyoruz"

Söz konusu duruşun Kuveyt devletince Suriye'deki sisteme karşı resmi olarak ilan edildiğini anlatan Ghassan Al-Zawawi, "Biz Suriye'deki olaylara insani olarak bakıyoruz. Diliyoruz ki, Suriye'deki bütün yaşayanlar, dini ve ırkları ne olursa olsun orada barış ve ferah içerisinde yaşasın." dedi.

Ghassan Al-Zawawi, Suriye'de tekrardan barış sağlanması ve güvenin gelmesini dilediklerini, Suriyelilerin topraklarına dönerek oraları iyileştirmelerini umduklarını aktardı.

- "Türkiye Suriyeliler konusunda tek oldu"

Kuveyt olarak Türkiye'nin Suriyelilere karşı davranışını tebrik ettiklerini vurgulayan Al-Zawawi, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye yönelik bu tebrik ile değerlendirme çok özel ve hakikidir. Çünkü Türkiye, Suriyeliler konusunda tek oldu. Türkiye 4,5 milyon Suriyeliye topraklarında ev sahipliği yapıyor ve çok yüksek maliyetler ödüyor. Türkiye'nin Suriyeliler konusunda belirli bir süresi olmadı. Bu konu süresiz olduğu için daha da önemli. Kuveyt kesinlikle Suriyeliler konusunda Türkiye'yi çok destekliyor ve çok beğeniyor."

Al-Zawawi, Kuveyt devletinin Türkiye'deki Suriyelilere maddi destek sağladığını, Türkiye'deki özel yardım kuruluşlarına son bir yılda vermiş oldukları desteğin yaklaşık 16 milyon doları bulduğunu bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunu yapan Ermeni değil! Aliyev'e nişan alıp kilitlendi... Abdullah Ağar'dan dikkat çeken yorum
Gündem

Bunu yapan Ermeni değil! Aliyev'e nişan alıp kilitlendi... Abdullah Ağar'dan dikkat çeken yorum

İran Devrim Muhafızları’na bağlı bir keskin nişancı, Azerbaycan-İran sınırındaki Hüdaferin’i eşiyle ziyaret eden Cumhurbaşkanı Aliyev’i dürb..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sağlık Bakanlığı'na kritik atama!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sağlık Bakanlığı'na kritik atama!

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alınarak yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı. Karar Resmi Gazete'de..
Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı?
Ekonomi

Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı?

Merak edilen Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı? sorusunun cevabı haberimizde.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay