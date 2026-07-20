Kuveyt'e İHA saldırısı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kuveyt ordusu, İran’dan ülke topraklarına yönelen insansız hava araçlarına hava savunma sistemleriyle karşılık verildiğini duyurdu. Ülkede duyulan patlama seslerinin, hava savunma unsurlarının saldırılara müdahalesinden kaynaklandığı açıklandı.
Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı, ülke hava sahasına yönelik İHA saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, İran’dan fırlatıldığı belirtilen insansız hava araçlarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran’dan ülke topraklarına atılan İHA’lara karşılık verdiği belirtildi.
Açıklamada, ülkede patlama seslerinin duyulmasının hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahalesinden kaynaklandığı ifade edildi.
Vatandaşlardan ve ülkede ikamet edenlerden yetkili makamların yayımladığı güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.