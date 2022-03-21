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Dünya Kuveyt ve Suudi Arabistan gaz yatağı konusunda anlaştı
Dünya

Kuveyt ve Suudi Arabistan gaz yatağı konusunda anlaştı

Suudi Arabistan ve Kuveyt, Ed-Durra Gaz Sahası'nı geliştirmek için anlaştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 21:52:00 -
Kuveyt ve Suudi Arabistan gaz yatağı konusunda anlaştı

Kuveyt Petrol Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, gaz sahasını geliştirme anlaşmasını, Kuveyt Petrol ve Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed el-Faris ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman bin Abdulaziz imzaladı.

Açıklamada, sahanın geliştirilmesi için gerekli mühendislik araştırmalarını yapacak danışmanı "Aramco Körfez İşletmeleri" ile "Kuveyt Körfez Petrol" şirketlerinin ortak projesi olan "El-Hafci Ortak Operasyonları Şirketinin (KJO) seçeceği ifade edildi.

Durra Gaz Sahası'nın geliştirilmesiyle günlük bir milyar fit küp doğal gaz ve 84 bin varil doğal gaz kondensatı üretilmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, elde edilen ürünün iki şirket arasında eşit bir şekilde paylaştırılacağı aktarıldı.

Kuveyt ile Suudi Arabistan arasındaki tarafsız bölgede yer alan El-Hafci ve El-Vefra petrol sahalarının günlük 500-600 bin varil üretim kapasitesi bulunuyor.

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