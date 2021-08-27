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Ekonomi Kuveyt Türk'ün D3 programına altın ödül
Ekonomi

Kuveyt Türk'ün D3 programına altın ödül

Kuveyt Türk, Brandon Hall Öğrenmede Mükemmellik Ödülleri 2021’e de damgasını vurdu. Banka, ‘Denetim, Danışmanlık, Dönüşüm (D3)’ programıyla altın ödüle lâyık görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 13:19:00 -
Kuveyt Türk'ün D3 programına altın ödül

Katılım bankası Kuveyt Türk, başarılı eğitim programlarından ‘Denetim, Danışmanlık ve Dönüşüm (D3)’ ödüllendirildi. Bankanın Teftiş Kurulu’na alınan müfettiş yardımcılarına yönelik programı başarısını Brandon Hall Öğrenmede Mükemmellik Ödülü’yle taçlandırdı.

Ek haklar sağlanıyor

Altın ödülü kazanan D3 programı kapsamında işe alınanlara bazı ek haklar sağlanıyor. 18 ay süren program çerçevesinde işe yeni başlayanlara simülasyon, sınıf ve genel müdürlük ile şube eğitimi veriliyor. Katılımcılara Microsoft Excel, PowerBI ve SQL eğitimleri de sunuluyor. Kuveyt Türk Teftiş Kurulu’na alınan personelin D3’le iletişim, problem tanımlama ve çözme gibi pek çok yetkinliğini arttırmak amaçlanıyor. Programla çalışanlara Kuveyt Türk tarafından finanse edilerek yüksek lisans yapma imkânı tanınıyor. D3 Akademi’yle de müfettiş yardımcılarına özel eğitimler veriliyor. Müfettiş yardımcıları, programa özel dizayn edilen eğitim, gelişim ve sertifika programlarıyla kariyerleri süresince gelişimlerini sürdürme olanağı buluyor. Kuveyt Türk Akademi’de ‘hem akışta hem çevik’ mottosuyla çalışanlara yönelik diğer alanlardaki eğitimler de tüm hızıyla devam ediyor. Akademide farklı eğitim metotlarıyla hazırlanan ve hibrit olarak kurgulanan 24 gelişim yolculuğuyla çalışanların kariyer mimarisi destekleniyor.

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