Kuveyt Türk’ten Yerinde Finansman hizmeti

Finansman başvurusu onaylanan müşteriler, seçtikleri ürünleri başvuruda belirledikleri taksit sayısıyla satın alabiliyor. Müşteriler, kullandıkları finansmanla ilgili bilgilere Kuveyt Türk Mobil’den “Finansmanlarım” menüsünden ulaşabiliyor

Avantajları çok

Yerinde Finansman hizmetinin pek çok avantajı bulunuyor. Müşteriler, hizmet sayesinde anlaşmalı mağazalarda ve e-ticaret sitelerinde yapacakları alışverişleri yasal taksit sınırları gözetilerek 36 aya kadar vadelendirebilecek ayrıca satın almak istedikleri ürünlerle ilgili 7/24 finansman kullanabilecek. Kuveyt Türk müşterisi olmayanlar da uzaktan görüntülü görüşmeyle Kuveyt Türk Mobil üzerinden birkaç dakikada müşteri olup Yerinde Finansman işlemlerini hızlıca tamamlayabiliyor. Hizmetten faydalanmak isteyenler, anlaşmalı işyeri ve e-ticaret sitelere Kuveyt Türk web sitesi üzerinden erişebiliyor. Kuveyt Türk Bireyselden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, “Tüketiciler, alışveriş yaparken anında finansmana ihtiyaç duyabiliyorlar. Finansmana diledikleri yerden en güvenilir ve en hızlı şekilde ulaşmak için hem mesafesiz hem kolay hem de akıllı şekilde yapabilecekleri çözümler talep ediyorlar” ifadelerini kullandı. Talepleri karşılamak amacıyla Yerinde Finansman hizmetini hayata geçirdiklerini anlatan Oral, şunları kaydetti: “Müşterilerimize Kuveyt Türk Mobil aracılığıyla sunduğumuz Yerinde Finansman, faizsiz finans yöntemlerinden murabaha (peşin al, vadeli sat) temeli üzerine kurulu. Bu hizmetimiz kapsamında anlaşma yaptığımız iş yeri ve e-ticaret sitesi sayısını her geçen gün daha da arttırarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamayı hedefliyoruz. Bayiden satış, araç ve konut finansmanı başta olmak üzere farklı alanlarda da Yerinde Finansman hizmetini aktif etmek yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”