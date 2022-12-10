Kuveyt Türk’ten sanata katkı

Serginin bir bölümünde İstanbul’un geçmişinin yer aldığını kaydeden Ersoy, “Bir de çiniyle artık yeni bir malzeme kullanmak istiyordum. Metal ile çininin yakışabileceğini düşündüm. Ardından metalle yine objelerde klasik desenleri kullanarak çağcıl yorumlar yapmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, çini sanatçısı Sevim Ersoy’un eserlerini sergilemekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Uyan, “Sevim Hanım’ın çalışması çok emek gerektiren, geleceğimize ve bugünümüze hitap eden bir eserler manzumesi” diye konuştu.

Çok değerli çalışmaların sergide sanatseverlere sunulduğuna işaret eden Uyan, “Kuveyt Türk olarak gelenek ile moderni birleştiren eserleri geleceğe taşıma anlamında bir görev üstleniyoruz, çok mutluyuz” şeklinde konuştu.