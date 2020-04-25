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Ekonomi

Kuveyt Türk’ten Ramazan filmi

“Değerlerimizle büyüyoruz” anlayışıyla hareket eden Kuveyt Türk, dijital mecralarda yayınlanan Ramazan ayına özel yeni reklam filmiyle herkesi sosyal medyada #İyiliklerKalıcı hashtag’i altında bir araya gelmeye davet ediyor.

2020-04-25 11:16:00 - 2020-04-25 11:17:50
Kuveyt Türk’ten Ramazan filmi

Geçirdiğimiz hassas dönemden dolayı ayrı çatılar altında ve farklı sofralarda olsak da Ramazan ayında iyiliklerle buluşacağımızın altını çizen Kuveyt Türk, yaşanan zorlukları birbirimize destek olarak ve birbirimize iyilikte bulunarak daha sağlam şekilde atlatacağımızın altını çiziyor.

Geleceğe miras bırakalım

Ramazan ayında herkesi toplumsal hasletleri hatırlamaya davet eden reklam filmi “Biz sağlam durdukça bu ayrılık geçecek, geriye iyilikler kalacak. Gelin, bu Ramazan’da #İyiliklerKalıcı hashtag’i altında buluşalım. Geleceğe iyilikleri miras bırakalım” çağrısıyla son buluyor.

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