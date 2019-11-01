Kuveyt Türk’ten öğrencilere kodlama eğitimi

Kuveyt Türk tarafından gelecek nesilleri teknolojinin yapı taşı kodlama eğitimiyle tanıştırmak üzere hayata geçirilen 1010 Kâşif Projesi, yeni eğitim-öğretim döneminde de devam ediyor. Proje kapsamında son olarak Çorum, Amasya ve Tokat’taki öğrencilere sokak lambalarının yanma prensibinden sensörlü arabaların mesafe kontrol uyarılarına kadar birçok alanda uygulamalı kodlama eğitimi verildi.

İlgi yoğun

Eğitimlere Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve 1010 kâşif Projesi Yürütme Komitesi Başkanı Aslan Demir de katıldı. Kod yazmanın teknolojinin yapı taşı olduğunu dile getiren Demir, “Hayallerimizdeki geleceği değerlerimizle kodluyoruz anlayışıyla hareket ederek Türkiye’nin birçok şehrinde meraklı kâşiflerimizle buluşuyoruz. Eğitimlerimize Çorum, Amasya ve Tokat’ta devam ettik. Gittiğimiz her bölgede olduğu gibi bu illerdeki öğrencilerimizin de kod yazmaya gösterdikleri ilgi ve bu alandaki yetenekleri bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu ilgi ve yetenek Kuveyt Türk olarak ne denli doğru bir iş yaptığımızı göstermektedir” dedi.

Teknoloji bağımlılığını önleyeceğiz

1010 Kâşif Projesi’yle yeni nesilleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı amaçladıklarını vurgulayan Demir, şunları kaydetti: “Teknoloji bir taraftan hayatımızı kolaylaştırırken diğer taraftan ölçüsüz ve sınırsız kullanıldığı takdirde zamanla bağımlılık yapıyor, kontrol kayboluyor. Özellikle çocuklarımız teknoloji bağımlılığı konusunda risk alanında. Biz 1010 Kâşif Projesi ile çocuklarımıza çağımızın gerekliliği olan kodlama ve robotik eğitimini verirken aynı zamanda onlarda teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanma yeteneğinin gelişmesini hedefliyoruz. Sadece tüketilen değil üretilen ve yönetilen bir teknoloji anlayışının yaygınlaşmasını önemsiyoruz.”

Minik kâşiflerle buluştu

Kuveyt Türk geride bıraktığımız eğitim-öğretim sezonunda Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Hatay, İstanbul ve Konya’daki 11 ortaokulda öğrencilerle bir araya geldi. Yaz döneminde çeşitli platformlarda çocuklara eğitim düzenleyen kurum; 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde ise şu ana kadar Adana, Ankara, Amasya, Çorum, İzmir, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla ve Tokat’taki toplam 16 okulda meraklı kâşiflerle buluştu.